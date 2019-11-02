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Бийол отказался комментировать судейство в матче «Зенит» — ЦСКА

Бийол отказался комментировать судейство в матче «Зенит» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол отказался говорить о работе рефери в выездном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

20-летний словенский футболист был удалён с поля за две жёлтые карточки, полученные на 51-й и 54-й минутах.

«Без комментариев», — сказал Бийол в ответ на просьбу корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова оценить работу арбитра.

Встречу «Зенит» — ЦСКА обслуживала судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

Санкт-петербургская команда, набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, московский клуб (27) занимает пятое место.

В 16-м туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «армейцы» в гостях встретятся с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.

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