Линекер: VAR в нынешнем виде убивает футбол

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал систему видеоассистента (VAR) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).
«Меня тошнит от VAR. В своем нынешнем состоянии система убивает футбол. Она не используется для того, чтобы находясь на заднем плане, исправлять ошибки. Если для консультации с VAR нужно столько времени, то это не явная ошибка арбитра», — написал Линекер в своём «твиттере».
На 79-й минуте встречи форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин жёстко подкатился под полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша. Португалец неудачно наступил на ногу, а затем врезался в защитника лондонского клуба Сержа Орье. В этом эпизоде хавбек получил перелом ноги. Арбитр принял решение удалить Сона.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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