Видео: слёзы и истерика игрока «Тоттенхэма», увидевшего сломанную ногу соперника
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэм Хотспур» полузащитник «ирисок» Андре Гомеш получил серьёзную травму.
Уже под занавес встречи на португальце сфолил форвард «шпор» Сон Хын Мин. После этого 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон. Вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги. Увидев серьёзность травмы, которую получил соперник, Сон расплакался прямо на поле.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Гомеш перешёл в «Эвертон» из «Барселоны» летом 2018 года на правах аренды. По её завершении «ириски» выкупили контракт игрока за € 25 млн. В текущем сезоне на клубном уровне португалец сыграл 9 матчей, результативными действиями не отметился.
Полузащитник «Эвертона» получил жуткий перелом ноги после подката Сона. Видео
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