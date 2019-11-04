УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Бригада македонских арбитров обслужит матч ЦСКА — «Ференцварош», бригада французских — матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный судья матча с участием московского клуба – Александар Ставрев. Его ассистентами будут работать Деян Костадинов и Марьян Кировски. Резервным арбитром назначен Димитар Мечкаровски.
Французские судьи рассудят матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Главным судьёй выступит Бенуа Бастьен. Хишам Закрани и Фредерик Акет будут его ассистентами. Эрик Ваттеллье — резервный судья матча.
Российские клубы сыграют свои матчи в четверг, 7 ноября. ЦСКА проведёт матч с «Ференцварошем» в гостях, а «Краснодар» встретится с «Трабзонспором» на домашнем стадионе.
- 4 ноября 2019
-
17:25
-
17:18
-
17:17
-
17:07
-
16:59
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:21
-
16:12
-
16:10
-
16:03
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:23
-
15:08
-
15:08
-
14:33
-
14:32
-
14:22
-
14:02
-
13:52
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:09
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
11:44
-
11:42
-
11:18
Партнерский контент