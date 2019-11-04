УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Бригада македонских арбитров обслужит матч ЦСКА — «Ференцварош», бригада французских — матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



Главный судья матча с участием московского клуба – Александар Ставрев. Его ассистентами будут работать Деян Костадинов и Марьян Кировски. Резервным арбитром назначен Димитар Мечкаровски.



Французские судьи рассудят матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Главным судьёй выступит Бенуа Бастьен. Хишам Закрани и Фредерик Акет будут его ассистентами. Эрик Ваттеллье — резервный судья матча.



Российские клубы сыграют свои матчи в четверг, 7 ноября. ЦСКА проведёт матч с «Ференцварошем» в гостях, а «Краснодар» встретится с «Трабзонспором» на домашнем стадионе.