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УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Бригада македонских арбитров обслужит матч ЦСКА — «Ференцварош», бригада французских — матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья матча с участием московского клуба – Александар Ставрев. Его ассистентами будут работать Деян Костадинов и Марьян Кировски. Резервным арбитром назначен Димитар Мечкаровски.

Французские судьи рассудят матч между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Главным судьёй выступит Бенуа Бастьен. Хишам Закрани и Фредерик Акет будут его ассистентами. Эрик Ваттеллье — резервный судья матча.

Российские клубы сыграют свои матчи в четверг, 7 ноября. ЦСКА проведёт матч с «Ференцварошем» в гостях, а «Краснодар» встретится с «Трабзонспором» на домашнем стадионе.

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