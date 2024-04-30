Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Печенин рассказал, почему самарцам не удалось победить «Краснодар»

Игрок «Крыльев Советов» Печенин рассказал, почему самарцам не удалось победить «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин заявил, что команде Игоря Осинькина не хватило везения для победы над «Краснодаром» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Кого нам бояться? Играли на своём поле при своих болельщиках. Просто не повезло чуть‑чуть, не залетело, когда были моменты. Я бил, Костанца бил, Гарре бил… Пары сантиметров не хватило. Невезение и где‑то мастерства не хватило», — заявил Печенин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоялся накануне, 29 апреля, и прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв, стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Командам не удалось забить друг другу, игра завершилась вничью со счётом 0:0. Не сумев обыграть самарцев, «Краснодар» остался на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Зениту».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'
Материалы по теме
Сафонов — о ничьей с «Крыльями Советов»: думал, во втором тайме «Краснодар» додавит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android