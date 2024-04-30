Игрок «Крыльев Советов» Печенин рассказал, почему самарцам не удалось победить «Краснодар»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин заявил, что команде Игоря Осинькина не хватило везения для победы над «Краснодаром» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Кого нам бояться? Играли на своём поле при своих болельщиках. Просто не повезло чуть‑чуть, не залетело, когда были моменты. Я бил, Костанца бил, Гарре бил… Пары сантиметров не хватило. Невезение и где‑то мастерства не хватило», — заявил Печенин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоялся накануне, 29 апреля, и прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв, стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Командам не удалось забить друг другу, игра завершилась вничью со счётом 0:0. Не сумев обыграть самарцев, «Краснодар» остался на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Зениту».