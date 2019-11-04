Дзюба: победа «РБ Лейпциг» со счётом 8:0 впечатляет

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» признался, что был впечатлён победой лейпцигского клуба в матче с «Майнцем» (8:0).



«Больше удивился победе «Айнтрахта» над «Баварией» со счётом 5:1, чем победе «РБ Лейпциг» со счётом 8:0. Такое не расслабляет, а придаёт уверенности, мы тоже «Ростову» шесть забили. В Лиге чемпионов высока цена ошибки, это отдельный матч, они не откажутся от своей игры. Они тоже понимают, что мы будем дома играть по-другому. Но победа 8:0, конечно, впечатляет.



ЦСКА и «РБ Лейпциг» — разные команды, просто разбирали игру. При всех разговорах о судействе, не очень компетентных, на мой взгляд, «Лейпциг» не приедет обороняться. Это сильная команда, которая любит контролировать мяч. Мы ждём этого матча, недосказанность после первого матча осталась. Можем проиграть, можем выиграть, но мы хотим показать им, что сильны. В первом матче они радовались, сейчас хотим показать, что мы тоже. Хочется поскорее, чтобы матч начался. Они фавориты, когда говорят о нашей группе, то забывают, что «Лейпциг» в два-три раза дороже нас по составу. Завтра матч всё покажет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится завтра, 5 ноября, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.