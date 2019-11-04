Федун приехал на матч с «Арсеналом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Его ассистентами выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После 14 туров «Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (16) располагается на 11-й строчке.

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

