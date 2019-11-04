Тренер «Крыльев Советов»: одно очко в матче с «Рубином» — это хорошо

Тренер самарских «Крыльев Советов» Войо Чалов подвёл итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0).
«В первом тайме мы отыграли без моментов, мяч контролировал „Рубин“. Во второй половине мы взвинтили темп, стали создавать моменты, Тимофеев попал в перекладину. Думаю, что одно очко – это хорошо. Как сказал Юрий Сёмин: „Забрали очко – сделали шаг вперёд“.
Соболев полностью готов играть. Просто в первом тайме „Рубин“ контролировал мяч. Казанская команда делает это очень хорошо, их игроки выполняют большой объем работы», — приводит слова Чалова официальный сайт «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (17) — на 11-м месте.
- 4 ноября 2019
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