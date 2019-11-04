«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал семь жёлтых карточек. Четыре предупреждения получили игроки «Рубина» Николай Поярков, Игорь Коновалов, Александр Ташаев и Хвича Кварацхелия. Ещё три карточки на счету футболистов самарского клуба Никиты Чернова, Александра Гацкана и Артёма Тимофеева.

Для «Рубина» эта нулевая ничья стала третьей подряд в чемпионате России. Ранее казанский клуб аналогично сыграл в матчах с «Уралом» и «Спартаком».



«Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (17) — на 11-м месте.