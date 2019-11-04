Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал семь жёлтых карточек. Четыре предупреждения получили игроки «Рубина» Николай Поярков, Игорь Коновалов, Александр Ташаев и Хвича Кварацхелия. Ещё три карточки на счету футболистов самарского клуба Никиты Чернова, Александра Гацкана и Артёма Тимофеева.

Для «Рубина» эта нулевая ничья стала третьей подряд в чемпионате России. Ранее казанский клуб аналогично сыграл в матчах с «Уралом» и «Спартаком».

«Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (17) — на 11-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
04 ноября 2019, понедельник. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019