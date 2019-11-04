Хусаинов: Луценко должны были удалять. Последствия могли быть как при фоле Сона

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с фолом форварда «Арсенала» Евгения Луценко на защитнике «Спартака» Айртоне Лукасе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всё обошлось. Последствия могли быть как во вчерашнем матче «Тоттенхэма», когда фолил Сон», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч между «Спартаком» и «Арсеналом» обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.