«Спартак» проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ. Это первое поражение при Тедеско

«Спартак» проиграл в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал форвард тульской команды Евгений Луценко. Даниил Лесовой с левого фланга сместился в центр, от радиуса штрафной пробивать не стал, а выбрал передачу правее, откуда Кирилл Комбаров исполнил мягкий навес к вратарской. Освободившийся от опеки нападающий «Арсенала» головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот хозяев.

Поражение стало первым для Доменико Тедеско во главе красно-белых. Ранее под руководством 34-летнего специалиста «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), разгромил «Локомотив» (3:0) в чемпионате и обыграл «Ростов» (2:1) в Кубке России.