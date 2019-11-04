Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско рассказал об игровой схеме, которую использовал в матче с «Арсеналом»

Тедеско рассказал об игровой схеме, которую использовал в матче с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о новой игровой схеме, которую команда использовала в матче 15-го тура РПЛ с «Арсеналом».

«Снял бы Кутепова, даже если бы он не получил травму. Идея новой игровой схемы пришла на 15–20-й минуте, но изменили её только во втором. Нужно ещё работать над этим, нельзя по щелчку пальцев сменить схему, это сложный процесс, а мы работаем всего две с половиной недели. Новая игровая схема подразумевает новую игру и в обороне, и в атаке, важно, какие открываются зоны. Хотел выпустить Крала, но забыл о лимите. Знал это правило, но забыл во время матча. Хорошо, помощники подсказали», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019