Морьентес: Азар — великолепный игрок, способный на многое, но это не Роналду
Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес скептически оценил шансы бельгийского форварда Эдена Азара добиться в «Королевском клубе» такого же успеха, какой сопутствовал Криштиану Роналду.
«Таких футболистов, как Криштиану, невозможно заменить. Азар — великолепный игрок, способный на очень многое, но это не Роналду, который забивает практически в каждой игре.
Кого бы я взял в свою команду — Лионеля Месси или Криштиану Роналду? Я тогда задам ответный вопрос: кого вы больше любите — маму или папу? Понимаете, что ставите меня перед тяжелейшим выбором (смеется). Поэтому я бы взял Жоау Фелиша, которому 19 лет и он ещё долго будет играть на самом высоком уровне», — приводят слова Морьентеса «Известия».
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