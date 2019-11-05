Морьентес: Азар — великолепный игрок, способный на многое, но это не Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес скептически оценил шансы бельгийского форварда Эдена Азара добиться в «Королевском клубе» такого же успеха, какой сопутствовал Криштиану Роналду.

«Таких футболистов, как Криштиану, невозможно заменить. Азар — великолепный игрок, способный на очень многое, но это не Роналду, который забивает практически в каждой игре.

Кого бы я взял в свою команду — Лионеля Месси или Криштиану Роналду? Я тогда задам ответный вопрос: кого вы больше любите — маму или папу? Понимаете, что ставите меня перед тяжелейшим выбором (смеется). Поэтому я бы взял Жоау Фелиша, которому 19 лет и он ещё долго будет играть на самом высоком уровне», — приводят слова Морьентеса «Известия».