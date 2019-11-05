Эдер: всегда приятно играть против Роналду. У «Локо» настрой только на победу

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер прокомментировал противостояние со своим соотечественником Криштиану Роналду перед матем группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Для меня всегда приятно играть против своего коллеги по сборной и лучшего игрока в мире — Роналду. Это всегда незабываемые эмоции. Надеюсь, что мы подготовимся, и настрой у нас только на победу.
В прошлой игре Роналду был заменён, а после он подошёл к нам, хотел нас поддержать. Не только он, но и другие игроки подошли, чтобы выразить слова поддержки и пожелать нам удачи.
Где было бы мне приятнее играть? Мне намного приятнее здесь. Черкизово — наш дом. Мы к этому стадиону привыкли, и это не только моё мнение, но и мнение моих коллег. Я уверен, что завтра будет большой праздник, мы постараемся порадовать наших болельщиков», — приводит слова Эдера корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 5 ноября 2019
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