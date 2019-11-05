Победный мяч в ворота «МЮ» и «парашютик» от Абрахама. Топ-5 голов тура в АПЛ

Представлен топ-5 голов 11-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку красивый гол нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга в ворота «Манчестер Юнайтед», ставший для его команды победным (1:0).



Далее следует точный удар полузащитника «Шеффилд Юнайтед» Джона Ландстрема после прострела с фланга, положивший начало разгрому «Бёрнли» (3:0).



Хавбек «Вест Хэма» Роберт Снодграсс отметился блестящим ударом с лёта в концовке матча с «Ньюкаслом», в котором его команда потерпела поражение (2:3).



Форвард «Челси» Тэмми Абрахам красиво перебросил вратаря «Уотфорда» и помог синим добыть победу (2:1).



Замыкает пятёрку гол нападающего «Лестера» Джейми Варди после великолепной комбинации в победной встрече с «Кристал Пэлас» (2:0).

Видео доступно на «Чемпионате».



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