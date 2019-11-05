Гендиректор «Уфы»: вызов Фомина в сборную — это огромный успех для нас

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал вызов полузащитника команды Даниила Фомина в расположение сборной России в преддверии матчей отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Сан-Марино.
«Для нас это огромное событие и успех. Спасибо большое нашему штабу и штабу Станислава Саламовича, что следит за игроками. Сейчас он вызывает его для знакомства. Я Данилу поздравил, он парень скромный, для него это большое событие. Это подтверждает, что «Уфа» находится на верном пути. Мы для этого и работаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
- 5 ноября 2019
-
14:36
-
14:26
-
14:06
-
14:05
-
13:54
-
13:42
-
13:41
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:03
-
12:45
-
12:44
-
12:31
-
12:28
-
12:24
-
12:14
-
12:09
-
11:36
-
11:33
-
11:32
-
11:31
-
11:04
-
11:01
-
10:57
-
10:41
-
10:25
-
10:23
-
10:02
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:29