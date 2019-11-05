Гендиректор «Уфы»: вызов Фомина в сборную — это огромный успех для нас

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал вызов полузащитника команды Даниила Фомина в расположение сборной России в преддверии матчей отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Бельгией и Сан-Марино.



«Для нас это огромное событие и успех. Спасибо большое нашему штабу и штабу Станислава Саламовича, что следит за игроками. Сейчас он вызывает его для знакомства. Я Данилу поздравил, он парень скромный, для него это большое событие. Это подтверждает, что «Уфа» находится на верном пути. Мы для этого и работаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

Сборная России огласила состав на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино