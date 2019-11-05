«Бавария» рассматривает Тухеля на должность главного тренера команды

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера команды. Мюнхенский клуб рассматривает наставника «ПСЖ» Томаса Тухеля в качестве одного из кандидатов на эту должность, сообщает Sky in Germany.

По информации источника, представители немецкого клуба уже выходили на связь с главным тренером «ПСЖ» и разговаривали с ним о возможности возглавить «Баварию». Ответ специалиста заключался в следующем: до окончания сезона-2019/20 об уходе из парижской команды не может быть и речи, а дальше всё будет зависеть от того, какие результаты покажет французский клуб в этом сезоне.

Известно, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге настаивал на кандидатуре Тухеля ещё до назначения Ковача главным тренером клуба, однако президент мюнхенцев Ули Хёнесс предпочёл предоставить эту должность хорватскому специалисту.