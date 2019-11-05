Гильерме — о словах Капелло: Фабио всё-таки немного обижен на Россию

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» рассказал о первой встрече с итальянской командой в Турине (1:2), а также прокомментировал слова экс-наставника сборной России и «Ювентуса» Фабио Капелло, который ранее заявил, что решающую роль во втором голе туринцев сыграла ошибка голкипера «железнодорожников».



«На стадионе «Ювентус» великолепная атмосфера. Это блестящий опыт — играть такие матчи, особенно в Лиге чемпионов. В прошлом году мы впервые за долгое время вышли в Лигу чемпионов, наше поколение там никогда не играло. Тогда мы не знали, как настраиваться, а сейчас всё совсем по-другому. Мы знаем, что, если сейчас выйдем на поле в таком турнире и допустим ошибку, нас не простят. В РПЛ по-другому.



Слова Капелло? У каждого есть своё мнение, но я не считаю, что он прав. В момент, когда мне забивали второй гол, пошёл удар, но мне не была понятна траектория. Когда мяч долетел до меня, он сменил траекторию и вместо пальцев попал мне в запястье. Не считаю это ошибкой. Ну и Фабио всё-таки немного обижен на Россию.



Перерыв в том матче прошёл достаточно спокойно, но между нами шли разговоры, что нужно дотерпеть. Наш план на игру состоял из обороны, но также стоит отметить, что у нас Баринов с Крыховяком только оправились от травм. Мы понимали, что второй тайм будет складываться гораздо тяжелее первого. Да и без мяча играть очень тяжело, но мы были спокойны. Результат в матче считаю несправедливым, в этом матче должна быть ничья. Никто кроме нас не верил, что мы будем вести после первого тайма с «Ювентусом», — сказал Гильерме в видео на канале «Сычёв подкаст и Казанский» в YouTube.

Капелло — о победе «Ювентуса» над «Локомотивом»: Гильерме ошибся во втором голе