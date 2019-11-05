Гильерме: понимаю тех, кто считает, что в сборной не должны играть легионеры

Вратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гильерме отметил, что уважает мнение людей, которые считают, что в национальной команде не должны выступать легионеры.
«Очень уважаю мнение тех, кто считает, что в сборной России не должны играть легионеры, и спокойно такое понимаю. В воротах сборной играли такие великие игроки, как Яшин, Дасаев, Акинфеев. Я перевожу все слова в хорошее русло, это даёт мне мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне. Знаю, насколько это большая ответственность. В России очень развит патриотизм.
Не поддерживаю, если в сборную приедет легионер, который два года поиграл в России, ему дадут паспорт, и он будет играть. Я уже 12 лет в России, у меня есть своя история здесь, я знаю культуру. Чувствую себя комфортно», — сказал Гильерме в видео на канале «Сычёв подкаст и Казанский» в YouTube.
- 5 ноября 2019
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