Гильерме: понимаю тех, кто считает, что в сборной не должны играть легионеры

Вратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гильерме отметил, что уважает мнение людей, которые считают, что в национальной команде не должны выступать легионеры.

«Очень уважаю мнение тех, кто считает, что в сборной России не должны играть легионеры, и спокойно такое понимаю. В воротах сборной играли такие великие игроки, как Яшин, Дасаев, Акинфеев. Я перевожу все слова в хорошее русло, это даёт мне мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне. Знаю, насколько это большая ответственность. В России очень развит патриотизм.



Не поддерживаю, если в сборную приедет легионер, который два года поиграл в России, ему дадут паспорт, и он будет играть. Я уже 12 лет в России, у меня есть своя история здесь, я знаю культуру. Чувствую себя комфортно», — сказал Гильерме в видео на канале «Сычёв подкаст и Казанский» в YouTube.