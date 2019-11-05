Сарри: в «Наполи» Игуаин был немного эгоистичен, сейчас он играет на команду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал о положении дел в туринской команде.



«Дибала и Игуаин знали о конкуренции с самого начала сезона, и они знали, что так получится. Если получается так, чтобы они играли вместе, все только довольны. Сейчас Игуаин должен больше играть на команду. В „Наполи“ он был немного эгоистичен, он был нацелен на гол и атаку. Сейчас он нацелен отчасти на игру в обороне и ассисты. Вместе с этим он стал более опасным игроком, играет на коллектив. В прошлом году Игуаин очень переживал, что не играл в „Ювентусе“, и это было его мотивацией — вернуться и играть за наш клуб.

Де Лигт не приехал, так как ему мешает травма и он решил остаться дома, он не в состоянии играть. Ему нужно подлечиться. Решение по тому, кто сыграет вместо него, будет принято завтра. Дуглас Коста не сможет сыграть все 90 минут, но он сыграет определённый отрезок времени. Пока непонятно, длинный или короткий.

Странно, даже в России хотят обсуждать реализацию штрафных Роналду. Игроки сами решают, кто будет исполнять штрафные удары: Дибала, Пьянич или Роналду. На счет Манджукича ничего не могу сказать, он сейчас не тренируется и это решение принимается на уровне клуба.

Стабильные результаты «Ювентуса»? Игроки более вовлечены в процесс. Мне иногда кажется, что у них получается выделить определенный стиль игры. Расизм в итальянском футболе? Я вижу то же, что и все остальные. Я не нахожу слов тому, что происходит именно в футболе, но важно, что это происходит не только на стадионах, но и в обычной жизни, в обществе. Если говорить о расизме на уровне футбола, то я не знаю есть ли законы, но тут нужно сотрудничать с государством и нужно с помощью техники определять, кто этим занимается. Неправильно дисквалифировать целые стадионы и трибуны за 200 расистов. Пусть технологии определяют, кто это, и люди отвечают за это индивидуально", — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.