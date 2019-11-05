Пике: хочу попросить немного терпения

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (0:0). Напомним, Пике получил третью жёлтую карточку в групповом этапе турнира и пропустит следующий матч — с дортмундской «Боруссией».



«Хочу попросить немного терпения. Люди ждут от нас большего, мы прекрасно это понимаем, потому что мы — «Барселона». Но мы прогрессируем в игровом плане. В любом случае на данный момент мы являемся лидерами в Примере и Лиге чемпионов», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.



«Барселона» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская «Славия» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».

«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов