Пике: хочу попросить немного терпения
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (0:0). Напомним, Пике получил третью жёлтую карточку в групповом этапе турнира и пропустит следующий матч — с дортмундской «Боруссией».
«Хочу попросить немного терпения. Люди ждут от нас большего, мы прекрасно это понимаем, потому что мы — «Барселона». Но мы прогрессируем в игровом плане. В любом случае на данный момент мы являемся лидерами в Примере и Лиге чемпионов», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.
«Барселона» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская «Славия» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».
«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов
- 5 ноября 2019
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:35
-
23:31
-
23:19
-
23:17
-
23:07
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:06
-
22:00
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:25
-
21:12
-
21:02
-
20:59
-
20:46
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:08
-
19:54
-
19:51
-
19:42
-
19:34
Партнерский контент