Крутой баннер «Зенита» с медведем и бодание Дзюбы с соперником. Фото с матча ЛЧ
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» со счётом 0:2.
Счёт был открыт в самой концовке первого тайма. Марсель Забитцер пробил в стенку, Диего Демме угадал с отскоком мяча и нанёс точный удар с подбора. На 63-й минуте Тимо Вернер с левого фланга сделал передачу в центр, Эмиль Форсберг исполнил проникающий пас в штрафную на ход Забитцеру, который обыграл вратаря и послал мяч в ворота.
«РБ Лейпциг», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «РБ Лейпциг» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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