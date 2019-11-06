Неймар восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

Футболист тренировался по индивидуальной программе, работал с мячом и выполнял беговые упражнения.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» парижского клуба.

В последний раз форвард выходил на поле 5 октября в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Анже» (4:0).

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с парижским клубом действует до лета 2022 года.