Фанаты «Брюгге» устроили легенде клуба яркий перформанс. Тот разрыдался на поле

Перед матчем 12-го тура чемпионата Бельгии со «Стандардом» фанаты «Брюгге» устроили яркий перформанс в честь легенды клуба Рауля Ламбера.
Болельщики на трибунах выложили числа «9» и «75». Первое указывало на номер, под которым за «Брюгге» выступал Ламбер, а второе на 75-летие, которое тот отпраздновал 22 октября. Реакция бывшего футболиста оказалась неожиданной. От увиденного он разрыдался прямо на поле.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Club Brugge.
Матч между «Брюгге» и «Стандардом» завершился со счётом 1:1. Ламбер сделал первый удар по мячу перед началом встречи.
«Брюгге» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии. В 13 матчах команда набрала 33 очка. Отрыв от «Стандарда», который занимает 2-е место, составляет 6 очков. При этом «Брюгге» имеет матч в запасе.
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