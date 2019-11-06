«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ювентуса» Элиа Петрелли, который отправил мяч в ворота московской команды на 36-й минуте.
«Ювентус» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D Юношеской лиги УЕФА. «Локомотив» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер».
В следующем туре московский «Локомотив» примет «Байер», а «Ювентус» в Турине проведёт матч с «Атлетико». Обе встречи состоятся 26 ноября.
- 6 ноября 2019
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