Хонда подписал контракт с «Витессом»

«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Футболист подписал контракт с голландским клубом до окончания нынешнего сезона. Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Витесса».

В «Витессе» Хонда воссоединится с главным тренером команды Леонидом Слуцким, под руководством которого он выступал за московский ЦСКА.

В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.