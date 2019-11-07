Родриго: когда играешь рядом с Бензема, всё становится намного легче

Нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0). В этой встрече 18-летний форвард оформил хет-трик.



«Безумно рад происходящему. Мечты становятся явью. С каждым днём я прибавляю чуть быстрее, чем сам мог ожидать. Но сохраняю настрой на тяжёлый труд.

Когда забивал третий гол, то уже понимал, что это идеальный хет-трик, все три мяча я забил по-разному: левой ногой, головой, правой. Когда уже направлялся в раздевалку, парни мне это напомнили.

Бензема? Когда играешь рядом с ним, всё становится намного легче. Он — десятка, который играет как девятка. Очень рад играть бок о бок с ним.



Я уже отнёс мяч в свой шкафчик в раздевалке. Хочу, чтобы парни на нём расписались», — приводит слова Родриго пресс-служба УЕФА.