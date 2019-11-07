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Пятов: если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, мы бы не были довольны

Пятов: если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, мы бы не были довольны
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов поделился впечатлениями от заработанного пенальти в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

«Какие ощущения могли быть? Пенальти же ещё надо было забить. Могли добиться победы, а могли проиграть. Молодцы, что вылезли, забили два гола.

«Если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, то мы бы не были довольны. Почему недовольный? Мы всегда играем на победу, и после удаления игрока «Динамо» могли забить сразу и довести дело до конца», — приводит слова Пятов Football.ua.

«Шахтёр» и «Динамо Загреб» делят вторую строчку в группе С в Лиге чемпионов, набрав по 5 очков в 4 матчах. Следующий тур команда из Украины проведёт с «Манчестер Сити». Победа в этом матче гарантирует «горнякам» выход в плей-офф, но это будет зависеть от матча «Аталанта» — «Динамо» Загреб, в котором итальянская команда должна будет одержать победу.

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти, завершивший камбэк в матче ЛЧ
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