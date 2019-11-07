Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти, завершивший крутой камбек в ЛЧ

Голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов стал героем концовки встречи Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Шахтёр». При счёте 2:3 украинец отправился в штрафную площадь соперника и спровоцировал нарушение на себе — защитник хорватской команды ударил его локтем в голову.
Бразильский легионер «Шахтёра» Тете уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, сравняв счёт в матче.
Интересно, что до 93-й минуты украинская команда проигрывала со счётом 1:3. Второй гол «Шахтёра» на счету Жуниора Мораеса.
В параллельном матче группы С также случилась курьёзная ситуация, связанная с позицией вратаря. «Манчестер Сити» доигрывал матч вдесятером, с защитником Кайлом Уолкером в воротах — Эдерсон Мораес был заменён в перерыве из-за травмы, а Клаудио Браво был удалён на 81-й минуте игры.
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