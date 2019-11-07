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Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти, завершивший крутой камбек в ЛЧ

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти, завершивший крутой камбек в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов стал героем концовки встречи Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Шахтёр». При счёте 2:3 украинец отправился в штрафную площадь соперника и спровоцировал нарушение на себе — защитник хорватской команды ударил его локтем в голову.

Бразильский легионер «Шахтёра» Тете уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, сравняв счёт в матче.

Интересно, что до 93-й минуты украинская команда проигрывала со счётом 1:3. Второй гол «Шахтёра» на счету Жуниора Мораеса.

В параллельном матче группы С также случилась курьёзная ситуация, связанная с позицией вратаря. «Манчестер Сити» доигрывал матч вдесятером, с защитником Кайлом Уолкером в воротах — Эдерсон Мораес был заменён в перерыве из-за травмы, а Клаудио Браво был удалён на 81-й минуте игры.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
3 : 3
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:1 Патрик – 13'   1:1 Петкович – 25'   2:1 Иванушец – 83'   3:1 Адеми – 89'   3:2 Мораес – 90+3'   3:3 Тете – 90+8' (пен)
Удаления: Моро – 74' / Марлос – 79'
«Шахтёр» отыгрался в ЛЧ с 1:3, дважды забив «Динамо» в дополнительное время
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