«Манчестер Юнайтед» ищет спортивного директора. Рангник — один из претендентов

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд провел длительную встречу с главой отдела развития и спорта в концерне «Ред Булл» Ральфом Рангником. Об этом сообщает The Sun.

«Манчестер Юнайтед» уже длительное время ищет человека на должность спортивного директора клуба, который мог бы руководить трансферами клуба. Ранее была информация, что на эту должность претендуют легенды команды Рио Фердинанд и Эвин ван дер Сар.

Ральф Рангник ранее заявлял, что он доволен своим положением в «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург», но при этом не отрицает свой переход в другую команду. По словам 61-летнего специалиста, возможный уход в английский клуб будет означать для него серьёзную ответственность.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в чемпионате Англии, набрав 13 очков в 11 турах. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут с «Брайтоном» 10 ноября.