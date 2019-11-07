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КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко

КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко
КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Зенит» за использование и бросание болельщиками пиротехники (одна петарда, один файер и ракетница) оштрафован на 70 тысяч рублей. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросили монеты, штраф – 50 тысяч рублей. Также болельщики «Зенита» скандировали нецензурные выражения. Штраф – 80 тысяч рублей.

Болельщики ЦСКА скандировали нецензурные выражения. Штраф – 70 тысяч рублей. Один болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении. Статья 117 дисциплинарного регламента – за неправомерное действие зрителя, создающее угрозу собственной жизни и здоровью. Это второй случай в сезоне. Штраф – 50 тысяч рублей. Онопко выходил за пределы технической зоны. Это первый случай в сезоне. Штраф – 10 тысяч ему лично», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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