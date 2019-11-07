Черчесов: самое печальное, что Черышев не восстановится даже ко второй игре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о травме полузащитника команды Дениса Черышева.

«Мы пообщались с Денисом Черышевым, в футболе без травм не бывает. Самое печальное, что он не сможет восстановиться даже ко второй игре — мы всё проверили, получили результаты МРТ.

Будет ли кто-то вызван вместо него? Мы стараемся поступать последовательно, сегодня идут другие игры. Завтра у нас будет полдня, чтобы всё проанализировать и принять то или иное решение.

Волнения нет, всё идёт своим чередом. Травмы влияют на нюансы и во время игры, что тут поделать. Семак сказал, что командам не хватает интенсивности? 10-го числа все приедут на сбор, будет четыре дня. Мы оценим их состояние», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

16 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведёт матч отбора Евро-2020 с Бельгией, а через три дня в Серравалле сыграет с Сан-Марино.

