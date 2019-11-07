Черчесов: самое печальное, что Черышев не восстановится даже ко второй игре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о травме полузащитника команды Дениса Черышева.
«Мы пообщались с Денисом Черышевым, в футболе без травм не бывает. Самое печальное, что он не сможет восстановиться даже ко второй игре — мы всё проверили, получили результаты МРТ.
Будет ли кто-то вызван вместо него? Мы стараемся поступать последовательно, сегодня идут другие игры. Завтра у нас будет полдня, чтобы всё проанализировать и принять то или иное решение.
Волнения нет, всё идёт своим чередом. Травмы влияют на нюансы и во время игры, что тут поделать. Семак сказал, что командам не хватает интенсивности? 10-го числа все приедут на сбор, будет четыре дня. Мы оценим их состояние», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
16 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведёт матч отбора Евро-2020 с Бельгией, а через три дня в Серравалле сыграет с Сан-Марино.
- 7 ноября 2019
-
19:46
-
19:39
-
19:34
-
19:32
-
19:24
-
19:21
-
18:59
-
18:58
-
18:29
-
18:16
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
17:03
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
16:13
-
15:54
-
15:54
-
15:28
-
15:27
-
14:59
-
14:48
-
14:29
-
14:27
-
14:15
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:13