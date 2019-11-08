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Малосолов: инициаторами потасовок в Будапеште стали фанаты «Ференцвароша»

Малосолов: инициаторами потасовок в Будапеште стали фанаты «Ференцвароша»
Футбол / Лига Европы 0

Известный фанат ЦСКА Андрей Малосолов сообщил, что инициаторами потасовок в Будапеште перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА стали фанаты венгерского клуба.

«Для тех, кто считает, что фанаты ЦСКА „организовали беспорядки в Будапеште“. Есть информация, что „Фради“ (топ-бои „Ференцвароша“) сами определили формат пересечений именно в городе и вообще выступили инициаторами событий. И начали эту тему ещё в Москве. За что боролись», — написал Малосолов в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА вели себя очень агрессивно в метро, оккупировали поезд, обливали окружающих из бутылок, а также рвались в драку. Из-за действий болельщиков было принято решение о перекрытии всей ветки метро, которая ведёт к стадиону.

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