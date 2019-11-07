Видео: конная полиция разгоняет разбушевавшихся фанатов в Будапеште

В Будапеште продолжаются потасовки между болельщиками «Ференцвароша» и ЦСКА перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками», — сообщает журналист Михаил Моссаковский в своём «твиттере».

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня, 7 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Гроупама Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — ЦСКА.



Обслужит встречу бригада арбитров из Северной Македонии во главе с Александром Ставревым. В роли его ассистентов выступят Марьян Кировски и Деян Костадинов.



После трёх туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не имея в своём активе ни одного очка. «Ференцварош» (4) располагается строчкой выше. На первом и втором местах находятся «Эспаньол» (7) и «Лудогорец» (6).