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«Наш Дик не любит молодых мальчиков». Баннер фанатов «Фейеноорда» на матче ЛЕ

«Наш Дик не любит молодых мальчиков». Баннер фанатов «Фейеноорда» на матче ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Болельщики голландского «Фейеноорда» вывесили провокационный баннер во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Янг Бойз» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

«Наш Дик не любит молодых мальчиков (Our Dick doesn’t like Young Boys)», — гласит надпись на баннере.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Riva Armando.

Слово Dick с английского языка можно перевести, как «член», а Young Boys — «молодые мальчики». Главным тренером «Фейеноорда» является Дик Адвокат.

Матч «Фейеноорд» — «Янг Бойз» проходит в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживает матч польская бригада арбитров по руководством Павела Гиля.

«Янг Бойз», набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Фейеноорд» (3) — на 4-м месте.

Адвокат стал и.о. главного тренера «Фейеноорда»
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