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Адвокат стал и.о. главного тренера «Фейеноорда»

Адвокат стал и.о. главного тренера «Фейеноорда»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат возглавил «Фейеноорд». 72-летний специалист будет работать в качестве исполняющего обязанности главного тренера клуба до конца текущего сезона, сообщает AD.nl.

Адвокат на этом посту сменит Япа Стама, который подал в отставку после неудачного начала сезона. Стам возглавил «Фейеноорд» летом 2019 года. Клуб набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Лидером соревнований в настоящее время является «Аякс».

Адвокат уже работал в качестве и.о. главного тренера в «АЗ» и «Сандерленде». Английский клуб голландский специалист спас от вылета. Также он был главным тренером «ПСВ», «Глазго Рейнджерс», «Зенита», сборных Нидерландов, Южной Кореи, Бельгии, России и Сербии.

Стам подал в отставку с поста главного тренера «Фейеноорда»
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