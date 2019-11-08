Вильена — о победе 3:1: непозволительно играть так, как играли сегодня мы

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена прокомментировал итоги матча Лиги Европы, в котором российский клуб обыграл «Трабзонспор» (3:1).



«Я доволен результатом, мы забили три мяча. 3:1 это в принципе очень хороший результат, хотя мы не показали себя на поле слишком хорошо. Мы совершали много ошибок. Когда ты играешь на таком уровне, то просто непозволительно ошибаться на поле, играть так, как мы играли сегодня. Конечно, я бы хотел, чтобы мы не пропускали этот гол в конце. Сейчас важно только то, что мы выиграли и заработали три необходимых очка.



Что касается моей необычной внешности, я уже приехал таким из Голландии. У нас в стране много разных стилей, все одеваются по-разному, выглядят по-разному. Я выбрал себе вот такой внешний вид. Если честно, для меня это не самое главное в жизни. Самое главное то, как я играю на поле. Как я выгляжу – это уже вторично.



Для нас было крайне важно выиграть сегодня. Она показывает, что мы до сих пор продолжаем бороться за выход из группы. У нас осталось еще две игры, обе сложные. Конечно, нам необходимо выигрывать и там, и там.



В какой момент возникло понимание, что игра точно за нами, и мы не упустим эту победу? После 90-ой минуты», — передаёт слова Вильены корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.