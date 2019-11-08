Лайк от Классона и изящный гол Фернандеша пяткой. Фото победы «Краснодара»

7 ноября в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 4-го тура группы C Лиги Европы «Краснодар» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.
Автором первого гола стал полузащитник «быков» Мануэл Фернандеш, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте. До перерыва Фернандеш оформил дубль. На 93-й минуте форвард Иван Игнатьев довёл счёт до разгромного. Спустя минуту нападающий «Трабзонспора» Тони отыграл один мяч.
В другом матче 4-го тура группы C «Базель» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу швейцарского клуба.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Трабзонспор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
- 8 ноября 2019
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