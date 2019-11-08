Тарасов объяснил свои слова про женщин и «лещи»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил своё высказывание, в котором пошутил о допустимости применения физической силы по отношению к женщинам.
«Уже в курсе происходящей травли в Сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю.
У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уж тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на всё и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя», — приводятся слова Тарасова в телеграм-канале генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
- 8 ноября 2019
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