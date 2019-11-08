Стржалковский покинул пост главы ВФСО «Динамо»

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт физкультурно-спортивного общества.

«8 ноября 2019 года состоялось заседание Попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева. Советом были рассмотрены итоги работы Центрального совета Общества «Динамо» за период 2017–2019 гг. Совет удовлетворил просьбу Председателя ВФСО В. Стржалковского об отставке по собственному желанию, поблагодарил его за работу и назначил проведение внеочередной конференции ВФСО «Динамо» на 5 декабря 2019 года.», — сказано в заявлении пресс-службы ВФСО «Динамо».