Бакаев — об оскорблениях Макгрегора: меня распирает, он ведь про Россию говорит

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о бойцах UFC ирландце Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.
«За кого в противостоянии Конора и Хабиба? Ну что за вопрос? Конечно за Хабиба! Как и большинство в России. Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает (оскорбляет Хабиба. — Прим. „Чемпионата“). Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Те люди, которых он оскорбляет, – они наши. Но для него все эти слова — лишь бизнес. И это неправильно», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.
Полностью интервью с Бакаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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