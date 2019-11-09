Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уотфорд» одержал первую победу в АПЛ в нынешнем сезоне, обыграв «Норвич Сити»

«Уотфорд» одержал первую победу в АПЛ в нынешнем сезоне, обыграв «Норвич Сити»
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу на 2-й минуте. В начале второго тайма форвард Андре Грэй увеличил преимущество гостей с передачи Деулофеу. На 65-й минуте с поля за две жёлтые карточки был удалён защитник «шершней» Кристиан Кабазель.

Для «Уотфорда» эта победа стала первой в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих 11 турах «шершни» потерпели 6 поражений и 5 раз сыграли вничью.

«Уотфорд», набрав 8 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (7) — 20-е.

Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
08 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 2
Уотфорд
Уотфорд
0:1 Деулофеу – 2'   0:2 Грэй – 52'
Удаления: нет / Кабазель – 65'
Эррера: в «МЮ» футбол не всегда был на первом месте. В «ПСЖ» всё иначе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019