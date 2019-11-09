«Уотфорд» одержал первую победу в АПЛ в нынешнем сезоне, обыграв «Норвич Сити»

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу на 2-й минуте. В начале второго тайма форвард Андре Грэй увеличил преимущество гостей с передачи Деулофеу. На 65-й минуте с поля за две жёлтые карточки был удалён защитник «шершней» Кристиан Кабазель.
Для «Уотфорда» эта победа стала первой в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих 11 турах «шершни» потерпели 6 поражений и 5 раз сыграли вничью.
«Уотфорд», набрав 8 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (7) — 20-е.
Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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