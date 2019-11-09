«Химки» проиграли «Енисею» в гостевом матче ФНЛ

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал подмосковные «Химки». Встреча состоялась на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Енисея» Артём Делькин, отправивший мяч в ворота «Химок» на 60-й минуте встречи. Таким образом, красноярская команда прервала серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении трёх матчей.



Красноярский «Енисей» набрал 22 очка и поднялся на 14-е место. «Химки» (46) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 50 очков в 21 матче. В следующем туре «Енисей» сыграет с «Краснодаром-2», а «Химки» примут «Ротор».