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«Химки» проиграли «Енисею» в гостевом матче ФНЛ

«Химки» проиграли «Енисею» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал подмосковные «Химки». Встреча состоялась на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Енисея» Артём Делькин, отправивший мяч в ворота «Химок» на 60-й минуте встречи. Таким образом, красноярская команда прервала серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении трёх матчей.

Красноярский «Енисей» набрал 22 очка и поднялся на 14-е место. «Химки» (46) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 50 очков в 21 матче. В следующем туре «Енисей» сыграет с «Краснодаром-2», а «Химки» примут «Ротор».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
09 ноября 2019, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Делькин – 60'
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