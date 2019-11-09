Силкин: ценю, что Новиков — воспитанник «Динамо». Команда при нём вздохнула

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал работу нынешнего наставника бело-голубых Кирилла Новикова.

«Новиков взял команду три тура назад в очень сложной ситуации. Сейчас он показывает, что действительно старается что-то перестроить. Видно, команда немного вздохнула. Ценю, что Новиков — воспитанник «Динамо». Хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Новиков в курсе всего, что происходило в «Динамо» и в первой команде, и в молодёжной. Он находился в структуре клуба. Решения, которые Новиков принимает по игре, показывают, что команда как-то организовалась. Возможно, так влияет смена тренера. Это же тоже психологический момент. Каждому футболисту надо заново доказывать своё место на футбольном поле. Календарь, конечно, тяжёлый, но ближайшие матчи должны всё показать. Если руководство приняло такое решение, значит, Новикову доверяют. Хотел бы пожелать ему удачи», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.