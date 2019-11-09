«Рубин» — «Динамо»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и московского «Динамо» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Старфельт, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Н'Жье, Филипп.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Калинин, Соснин, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Обольский, Шейдаев.
- 9 ноября 2019
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