«Рубин» — «Динамо»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и московского «Динамо» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.



Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Старфельт, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.



«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Н'Жье, Филипп.



Запасные: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Калинин, Соснин, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Обольский, Шейдаев.