«Челси» победил «Кристал Пэлас» и поднялся на второе место в таблице АПЛ
В 12-м туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте благодаря точному удару нападающего Тэмми Абрахама. На 79-й минуте преимущество синих удвоил полузащитник Кристиан Пулишич.
«Челси», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31). При этом по итогам тура синие могут потерять свою позицию. «Кристал Пэлас» (15) располагается на девятой строчке.
С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».
- 9 ноября 2019
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