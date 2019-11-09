Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» победил «Кристал Пэлас» и поднялся на второе место в таблице АПЛ

«Челси» победил «Кристал Пэлас» и поднялся на второе место в таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте благодаря точному удару нападающего Тэмми Абрахама. На 79-й минуте преимущество синих удвоил полузащитник Кристиан Пулишич.

«Челси», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31). При этом по итогам тура синие могут потерять свою позицию. «Кристал Пэлас» (15) располагается на девятой строчке.

С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Абрахам – 52'   2:0 Пулишич – 79'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019