«Авангард» совершил камбэк и одолел «Томь», «Ротор» и «Чертаново» поделили очки

В 22-м туре Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал «Томь». Матч состоялся на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершился со счётом 3:2.
К перерыву гостям удалось добиться преимущества в два мяча: на 10-й минуте забил полузащитник Олег Шалаев, а на 43-й — хавбек Иван Андреев. Во втором тайме хозяева совершили камбэк и вырвали победу. Начиная с 73-й минуты, им удалось трижды поразить ворота соперника усилиями полузащитников Ильи Кубышкина и Хачима Машукова, а также нападающего Романа Минаева.
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В параллельном матче «Ротор» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась вничью — 1:1.
Гости вышли вперёд на 3-й минуте усилиями защитника Егора Кондакова. На 67-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря точному удару хавбека Мухаммада Султонова.
В другом матче «Армавир» принимал «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Юность» в Армавире и завершилась со счётом 0:1.
Автором единственного гола стал полузащитник гостей Никита Дроздов, отличившийся на 61-й минуте.
- 9 ноября 2019
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