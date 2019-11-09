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«Авангард» совершил камбэк и одолел «Томь», «Ротор» и «Чертаново» поделили очки

«Авангард» совершил камбэк и одолел «Томь», «Ротор» и «Чертаново» поделили очки
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 22-м туре Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал «Томь». Матч состоялся на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершился со счётом 3:2.

К перерыву гостям удалось добиться преимущества в два мяча: на 10-й минуте забил полузащитник Олег Шалаев, а на 43-й — хавбек Иван Андреев. Во втором тайме хозяева совершили камбэк и вырвали победу. Начиная с 73-й минуты, им удалось трижды поразить ворота соперника усилиями полузащитников Ильи Кубышкина и Хачима Машукова, а также нападающего Романа Минаева.

С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
09 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
3 : 2
Томь
Томск
0:1 Шалаев – 10'   0:2 Андреев – 43'   1:2 Кубышкин – 73'   2:2 Машуков – 86'   3:2 Минаев – 90+3'

В параллельном матче «Ротор» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась вничью — 1:1.

Гости вышли вперёд на 3-й минуте усилиями защитника Егора Кондакова. На 67-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря точному удару хавбека Мухаммада Султонова.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
09 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Чертаново
Москва
0:1 Кондаков – 3'   1:1 Султонов – 67'

В другом матче «Армавир» принимал «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Юность» в Армавире и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал полузащитник гостей Никита Дроздов, отличившийся на 61-й минуте.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
09 ноября 2019, суббота. 16:00 МСК
Армавир
Армавир
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Дроздов – 61'
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