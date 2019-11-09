«Брешия» на своём поле потерпела разгром от «Торино», Белотти забил два пенальти

В 12-м туре итальянской Серии А «Брешия» принимала «Торино». Матч состоялся на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии и завершился со счётом 0:4.
К 26-й минуте гостям удалось добиться преимущества в два мяча. Оба гола были забиты с пенальти, их автором стал нападающий Андреа Белотти. На 41-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Алеш Матею. В концовке матча туринцы отличились ещё дважды – дубль на счету форварда Алехандро Беренгера.
«Торино», набрав 14 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) располагается на 19-й строчке и рискует по итогам тура опуститься на последнее место.
С положением других команд в таблице Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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