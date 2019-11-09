Тедеско: не боюсь, что матч с «Зенитом» придётся смотреть с трибуны

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал жёлтую карточку, которую он получил в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

Для Тедеско это предупреждение стало уже третьим на посту главного тренера красно-белых. После следующего «горчичника» 34-летний специалист будет автоматически дисквалифицирован на одну встречу.

«Нет, я не боюсь, что матч с «Зенитом» мне придётся смотреть с трибуны. По поводу этих жёлтых карточек могу сказать только одно: если тебе дают предупреждение лишь за то, что ты прыгаешь на бровке от эмоций, то футбол на этом скоро закончится. Если бы мне давали в Германии за такое карточки, я бы пропустил матчей десять. Да, признаю, что я выскочил на поле, но игра была остановлена в тот момент! Не понимаю таких предупреждений», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 1 декабря, начало — в 19:00 мск.