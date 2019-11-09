Тедеско не согласен, что при нём «Спартак» стал хуже использовать стандарты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями об игре команды при стандартных положениях.
«С прежним тренерским штабом «Спартак» много забивал со стандартов, а при мне не получается? Вы не правы! Мы забили с пенальти сегодня, это тоже стандартное положение. А если бы дали пенальти в первом тайме, то было бы два гола со стандартов в нашем активе. Скажу следующее: мы много работаем над стандартами на тренировках, анализируем и свои, и чужие. Но это комплексный вопрос, прежде всего многое зависит от качества подач.
Сегодня, считаю, ребята выполнили установку, грамотно открывались, но мяч до них не доходил. «Крылья» в обороне на стандартах мы полностью разобрали, знали, что два игрока у них обороняются зонно, а другие — персонально. Но забить не получилось», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 9 ноября 2019
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